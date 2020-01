Tschentscher: Soziale Frage nicht gegen Klimaschutz stellen

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat in Fragen des Klimaschutzes vor einer Spaltung der Gesellschaft gewarnt. "Die beste Grundlage, um in solchen komplexen gesellschaftlichen Prozessen voranzukommen, ist die Demokratie", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Wir dürfen dabei keine politischen Blockaden verursachen, indem wir einen Teil der Bevölkerung gegen einen anderen Teil aufbringen oder soziale Fragen gegen den Klimaschutz stellen." Ein politischer Interessensausgleich sei "die beste Grundlage, um Klimaschutzziele zu erreichen und sich nicht in Grabenkämpfen zu verlieren."

Bisher habe sich die Kritik am Klimapaket der Bundesregierung immer auf die CO2-Abgabe bezogen. Mit ihrer Erhöhung hätten Bund und Länder im Vermittlungsverfahren nun ein gutes Ergebnis erzielt. "Wir sollten nach dem Konsens zwischen Bund und Ländern zum Klimaschutzpaket jetzt nicht mehr über Ziele reden, sondern uns mit aller Kraft dem Handeln und der Umsetzung widmen."