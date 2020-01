Hamburger SV startet in Vorbereitung auf Zweitliga-Restrunde

Hamburg. Nach dem FC St. Pauli und Holstein Kiel startet am heutigen Montag der Hamburger SV als letzter Verein aus dem hohen Norden seine Vorbereitungen auf die zweite Saisonhälfte der 2. Fußball-Bundesliga. Trainer Dieter Hecking erwartet seine Akteure um 10.00 Uhr auf dem Trainingsgelände im Volkspark. Um optimal in die noch verbleibenden 16 Partien zu gehen, reisen die Rothosen vom 12. bis 18. Januar ins Trainingslager nach Lagos. In Portugal ist auch ein Testspiel geplant, Gegner und Zeitpunkt stehen jedoch noch nicht fest. Erster Punktspiel-Widersacher nach der Winterpause ist am 30. Januar im heimischen Volksparkstadion der 1. FC Nürnberg.