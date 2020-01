Belohnung für Hinweise zu Brandstiftung an Polizeiauto

Hamburg. Nach der mutmaßlichen Brandstiftung an einem Polizeiwagen in der Silvesternacht im Hamburger Stadtteil Steilshoop hat die Polizei 2500 Euro Belohnung für Hinweise zur Ermittlung der Täter ausgesetzt. Zeugen hatten nach dem Vorfall Hinweise zu zwei jungen Männern gemacht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie sollen an dem Wagen hantiert und offenbar einen Gegenstand reingeworfen haben. Kurze Zeit später soll es aus dem Streifenwagen zunächst gequalmt und danach gebrannt haben. Letztlich brannte das Auto völlig aus.

Nach Polizeiangaben befanden sich am Silvesterabend in der Nähe des Tatorts mehrere Streifenwagen-Besatzungen im Einsatz. Die Beamten des betroffenen Wagens wurden von einer Zeugin über das zu diesem Zeitpunkt bereits brennende Fahrzeug informiert.