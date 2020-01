Duett in der Elbphilharmonie: Bürgermeister spielt Bach

Hamburg. Musik trifft Politik: Jazz-Pianist Joja Wendt (55) hat sich in der Elbphilharmonie Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) für ein Duett auf die Bühne geholt. "Wir haben gerade einen aktuellen Bürgermeister, der auch noch ein Spitzentyp ist und, wie ich erfahren habe, auch noch Klavier spielt", sagte Wendt, der mit seinem Programm "Stars on 88" am Freitag zwei Mal den Großen Saal der Elbphilharmonie füllte, während der Abendvorstellung. Unter großem Jubel betrat Tschentscher daraufhin die Bühne.

"Was er nicht erwähnt hat ist, dass ich seit über 30 Jahren nicht gespielt habe", sagte der Bürgermeister lachend, ehe er sich mit dem Starpianisten an den Flügel setzte. Von Lampenfieber war dann jedoch nichts zu spüren: Fehlerfrei spielte Tschentscher das "Präludium in C-Dur" aus dem ersten Teil des Wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach, während Wendt dazu improvisierte. Das Publikum zeigte sich begeistert von der musikalischen Darbietung des Politikers.

Eine spontane Aktion war das Duett nicht: Wendt hatte den Bürgermeister vorher kontaktiert und sich gewünscht, dass er ihn bei beiden Konzerten als Überraschungsgast am Flügel begleitet, wie der Pressesprecher des Senats am Sonntag mitteilte. Diesem Wunsch sei Tschentscher gerne nachgekommen und habe das Stück selbst einstudiert.