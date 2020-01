Ohne Fahrerlaubnis: 22-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Hamburg. Ohne gültigen Führerschein hat sich ein 22-Jähriger in Hamburg-Eilbek in einem Leihwagen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Beamten hatten den Mann in der Nacht zum Sonntag dabei beobachtet, wie dieser an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtete, wie die Polizei mitteilte. Als sie wenig später versuchten, den Wagen zu kontrollieren, beschleunigte der Fahrer plötzlich und versuchte so, sich der Kontrolle zu entziehen.

Die Verfolgungsjagd endete jedoch wenig später, als der 22-Jährige den Wagen in eine Sackgasse steuerte und dort mit einem Fußgängerschutzgitter zusammenstieß. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, vorläufig fest. Wegen des Verdachts auf Betäubungsmittelmissbrauch wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Der Leihwagen wurde durch den Aufprall schwer beschädigt.