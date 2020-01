Indie-Band Bastille rockt die Hamburger Elbphilharmonie

Hamburg. Über 2000 Menschen haben das Konzert der Indie-Band Bastille am Samstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie verfolgt. Im Rahmen der Benefiz-Aktion "Channel Aid" spielten die Briten Songs aus ihren drei Alben, unterstützt von einem Gospelchor und dem Baltic-Sea-Philharmonic-Orchester unter der Leitung von Kristjan Järvi. Ein Höhepunkt des Abends war die Acapella-Version des Liedes "Pompeii", das Bastille 2012 zum Durchbruch verholfen hatte. Frontsänger Dan Smith gab dem Abend zudem eine politische Botschaft: Er lief nicht nur mit einer Europaflagge als Umhang ein, sondern betonte während des Konzerts auch: "Wir sind stolze Europäer." Noch vor dem Konzert hatte der 33-Jährige seinen wichtigsten Neujahrsvorsatz verraten: "Diesen Auftritt nicht verkacken."

Das Konzert ist Teil einer auf der Videoplattform Youtube live übertragenen Reihe und soll laut den Veranstaltern in Anlehnung an "Live Aid" Spenden für einen wohltätigen Zweck bringen. In diesem Jahr sollen die Erlöse an die Stiftung Laureus Sport for Good, die Entwicklungshilfeorganisation Right to Play und das Tanzprojekt Chance to Dance gehen. Neben Bastille traten bei dem Konzert die irische Musikerin Allie Sherlock und die US-amerikanische Musikerin Madilyn Bailey auf, die über Youtube bekannt geworden ist.