Boxställe Sauerland und Universum: Gemeinsamer Kampfabend

Hamburg. Das Profiboxen in Deutschland geht neue Wege. Erstmals veranstalten die einstigen Konkurrenz-Boxställe Team Sauerland aus Berlin und die Hamburger Universum Boxpromotion zusammen einen Profibox-Kampftag. Am 25. Januar (Sport1 live) treffen Boxer beider Teams im Champ-Gym am Hamburger Fischmarkt aufeinander.

"Dieser Boxabend verspricht ein echtes Feuerwerk", wurde am Freitag Promoter Nisse Sauerland dazu in einer Pressemitteilung zitiert. "Die Zusammenarbeit mit dem Team Sauerland hat immer sehr gut und reibungslos funktioniert", betonte Universum-Chef Ismail Özen-Otto.

Sauerland bietet Superweltergewichtler Abass Baraou und die ebenso ungeschlagene Sophie Alisch im Federgewicht auf. Von Universum stehen Superleichtgewichtler Artem Harutyunyan, im Superfedergewicht dessen Bruder Robert und James Kraft im Halbschwergewicht auf der Fightcard. Der TV-Sender Sport1 überträgt den Kampfabend über drei Stunden live.