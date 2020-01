Polizist erschießt 52-Jährigen: Ermittlungen eingestellt

Lübeck. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat die Ermittlungen gegen einen Polizeibeamten wegen tödlicher Schüsse auf einen 52-Jährigen eingestellt. Der Polizist habe sich bei dem Vorfall am 2. November in Lübeck weder einer vorsätzlichen noch einer fahrlässigen Tötung des Mannes strafbar gemacht, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Nach den Ermittlungen sei davon auszugehen, dass der später Getötete zunächst einem Passanten im Lübecker Stadtpark bedrohlich vorkam und zwei herbeigerufene Polizisten gezielt provoziert habe, um durch einen Schusswaffeneinsatz seitens der Beamten den Tod zu finden.