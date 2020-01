Auto prallt gegen Baum: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Rade. Ein 48-Jähriger ist am Freitagmorgen im Landkreis Harburg mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei zwischen Rade und Neu Wulmstorf-Elstorf in einer Kurve aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße abgekommen, teilte ein Polizeisprecher mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Schweriner aus dem Wrack, dann wurde er mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen. Die Bundesstraße 3 wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt.