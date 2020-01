Hamburg. Die Räume sind riesig, die Kräfte gewaltig, die Folgen fatal. Aus einer Hochdruckzone über den Azoren strömt subtropische Warmluft zum Nordatlantik. Vor Skandinavien trifft sie auf ein Tiefdruckgebiet von arktischer Kälte. Der Zusammenprall der feindlichen Luftmassen erzeugt ein Sturmfeld, das bis nach Grönland dreht. Der Trichter der Deutschen Bucht bündelt die tobenden Winde zu einem Orkan, und die aufgepeitschten Wassermassen brechen als tosende Sturmflut über die Deiche.

Wie schon manches Mal zuvor, wächst sich auch am 6. Januar 1470 eine besondere meteorologische Konstellation zu einer fürchterlichen Katastrophe aus. Die Heilige Dreikönigsflut überschwemmt Eiderstedt, die nordfriesische Insel Strand, Dithmarschen und die Elbmarschen. Die Menschen, so melden Chronisten, flüchten sich auf die Dächer und müssen zusehen, wie ihre Nachbarn bei dem Versuch, ihr Vieh zu retten, ertrinken. Viele klammern sich an Balken oder Strohballen und werden „von den Fluten hin- und hergeworfen, als wären sie Meeresgetier“.

Seit dem Ende der Eiszeit verschieben sich Landmassen

In Sturmfluten prägen stets herzergreifende Szenen die Überlieferung. Eine Mutter wird vor ihrer Familie von den Fluten aus dem Bett gerissen und nie wieder gesehen. Männer binden sich und ihre Frauen mit den Kindern zusammen, „dass wie sie alle die Natur und die Liebe vereiniget/ Also auch sie die grausamen Wellen nicht möchten trennen.“ Ganze Dörfer gehen unter, weite Strecken mühsam eingedeichten Landes werden an das wütende Meer verloren.

Erst ein halbes Jahrhundert zuvor, am 22. November 1412, hat die Cäcilienflut die Ufer der Unterelbe verheert. Damals drückt der Sturm die Wogen der Nordsee so tief in den Mündungstrichter der Elbmündung, dass die Wasser des Stroms nicht mehr ablaufen konnten. „Am Cecilien Abend“, notiert Peter Hessel, Pastor am Hamburger Pesthof, „ist hie zu Lande eine solche Elbflut wegen des grossen Sturmwindes entstanden davon im Alten Lande / und in den andern oben und unten umbliegenden Masch- und Warderländern / bey 36.000 Menschen umbs Leben kommen sind.“

Wasserstand von über sechs Metern über Normalnull

Die Dreikönigsflut von 1470 steigt sogar noch höher. „Anno 1470 ist auf Heil. Drey Kanig eine hohe Fluth ergangen, so eine Ellen höher gegangen als am Cecilienabend“, notiert der schriftstellernde Gottesmann aus dem berühmten Hamburger Seuchenkrankenhaus in seinen „Herzfliessende Betrachtungen zu dem Elbes-Strom“, die er „einem jeden Christen in diesem Angst-Meer zugute aufgesetzt“ habe. Eine Elle sind damals knapp 60 Zentimeter. Moderne Forscher errechnen daraus einen Wasserstand von über sechs Metern über Normalnull, mehr als sogar die 5,70 Meter bei der Hamburger Sturmflut vom Februar 1962.

Die Sturmflut von 1962 ging in die Geschichtsbücher ein. Doch schon Jahrhunderte davor gab es immer wieder Tragödien mit zahllosen Opfern.

In der Antike haben verheerende Überflutungen ganze Völker wie die Kimbern und Teutonen von der Nordseeküste vertrieben. Erst um das Jahr 1000 wagen sich die ersten Siedler wieder in die fruchtbaren, aber gefährlichen Marschen. Sie bauen ihre Häuser auf künstliche Hügel, die Wurten, und sichern sich notdürftig bald auch durch einfache Ringwälle um Dörfer, Weiden und kleine Äcker. Die Schutzbauten sind nur etwa zwei Meter hoch und bestehen aus nicht besonders festem Material: Torf, Kleie, Kleisoden oder einer Klei-Torf-Mischung.

Viele Wälle sind Stackdeiche

Erst im Hochmittelalter werden auch Sand und Erde herangefahren. Viele Wälle sind Stackdeiche mit senkrechter Vorderkante aus Holz oder Weidengeflecht, die das Wasser leicht unterspülen kann. Dazu kommt, dass die Küste schon seit vielen Jahrhunderten immer tiefer sinkt. Denn nach dem Ende der Eiszeit ist Norddeutschland zwar vom gewaltigen Druck der Gletscher befreit, doch durch diese Entlastung verschieben sich unter der Oberfläche riesige Magmamengen. Sie lösen eine großräumige Schollenbewegung aus, durch die der Boden überall an der Deutschen Bucht langsam in die Tiefe sackt.

„Die Absenkung beträgt seitdem etwa 25 Zentimeter im Jahrhundert“, stellt der berühmte Küstenforscher Heinrich Schütte schon in den 1930er-Jahren fest. In den 10.000 Jahren seit dem Rückgang der Vereisung summiert sich das auf gut 21 Meter. Äußere Anzeichen sind die trichterförmigen Flussmündungen und die toten Wälder und Moore unter dem Meer. Gleichzeitig lässt die gewaltige Gletscherschmelze den Meeresspiegel steigen.

Bleibt der „Blanke Hans“ ruhig, ist er ein angenehmer Nachbar. Jeder Sturm aber bringt Gefahr für die Deiche und die Menschen, die sich dahinter bergen. Seit dem Mittelalter reißen die Fluten immer wieder große Stücke vom Festland ab. Im Februar 1164 höhlt die Julianenflut eine neue Bucht, den Jadebusen, aus. An der gesamten Küste, auch im Elbegebiet, ertrinken 20.000 Menschen. Im Januar 1219 fordert die erste Marcellusflut mit großen Überschwemmungen im Elbegebiet und an der westfriesischen Küste ca. 36.000 Todesopfer.

Hamburg um 1470

1464: In einer Pestepidemie kommen 1000 der 10.000 Einwohner Hamburgs um.

In einer Pestepidemie kommen 1000 der 10.000 Einwohner Hamburgs um. 1468: Weil englische Seeräuber Salzschiffe der Hanse kapern, stellen Hamburg und seine Verbündeten den Handel mit der Insel so lange ein, bis König Eduard IV. 10.000 Pfund Entschädigung zahlt.

Weil englische Seeräuber Salzschiffe der Hanse kapern, stellen Hamburg und seine Verbündeten den Handel mit der Insel so lange ein, bis König Eduard IV. 10.000 Pfund Entschädigung zahlt. 1475: Hamburg schickt drei Handelsschiffe nach Island. Sie kehren mit Schafwolle, Schwefel, Tran und Stockfisch zurück.

Hamburg schickt drei Handelsschiffe nach Island. Sie kehren mit Schafwolle, Schwefel, Tran und Stockfisch zurück. 1477: Eine alte Frau muss auf den Scheiterhaufen, weil sie Mädchen über Möglichkeiten der Empfängnisverhütung aufgeklärt hat.

1248 zerschneidet die Allerkindleinsflut die Elbinsel Gorieswerder in mehrere Teile. Im Dezember 1287 ertrinken 50.000 Menschen in der Luciaflut. Im Januar 1362 sind es wieder 100.000. Dabei geht die 2000-Seelen-Stadt Rungholt zusammen mit sieben anderen Gemeinden im nordfriesischen Wattenmeer unter. Chronisten nennen diese zweite Marcellusflut auch die „Grote Mandränke“.

Die Heiligennamen sind Kalendermarken aus Zeiten, in denen sich die Menschen an religiösen Feiertagen orientierten. Doch sehen im Mittelalter viele ihr Unglück noch wirklich als „Sündflut“ zur Strafe für ihre Laster an. Heute wissen Geologen, dass Rungholt auf einer großen Torflinse lag, die den Fluten schließlich nicht länger standhielt. Auch später verändern Sturmfluten die Küstenlinie immer wieder. Der nach der Eiszeit angeschwemmte Sanddünenwall zwischen Eider und Sylt wird vielfach durchbrochen, und Husum, einst weit im Binnenland, liegt nach der „Groten Mandränke“ plötzlich am Meer.

Die Dreikönigsflut trifft vor allem die Elbmarschen schwer: die Wilstermarsch zur Stör, die Kremper Marsch zur Krückau, die Seestermüher Marsch zur Pinnau und die Haseldorfer Marsch bis zum Geestrand bei Wedel. Auch das Alte Land ist betroffen. Dort allerdings haben holländische Siedler, aus noch schlimmeren Erfahrungen klüger, bessere Deiche gebaut.