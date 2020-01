Keller gerät in Brand: Vier Menschen kommen ins Krankenhaus

Kiel. Nach einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Kiel ist eine Familie in eine Klinik gebracht worden. Bei den beiden Kindern sowie dem Vater und der Mutter bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung, wie die Feuerwehr mitteilte. Anwohner bemerkten den Rauch und alarmierten in der Nacht zum Freitag die Feuerwehr. 78 Einsatzkräfte verhinderten das Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Hauses. Während des Einsatzes wurden etwa 50 Bewohner in einem Bus untergebracht. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.