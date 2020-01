Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat einen engeren Korridor für die Verteilung der Sommerferien in Deutschland abgelehnt. "Aus touristischen, aber auch aus bildungspolitischen Gründen spricht viel für die bisherige Regelung", sagte Günther der Deutschen Presse-Agentur. Wichtig sei, dass sich die Bundesländer weiterhin abstimmten. "Das hat in der Vergangenheit einigermaßen vernünftig geklappt, und ich bin zuversichtlich, dass das auch in Zukunft wieder klappen wird."

Hamburg und Berlin wollen die Verteilung der Sommerferien in Deutschland neu regeln. Generell sollen sie nicht mehr im Juni, sondern immer frühestens ab 1. Juli beginnen. Außerdem sollen die unterschiedlichen Termine der Länder enger zusammenrücken, so dass die jährlichen Verschiebungen möglichst gering ausfallen. Das bringe "mehr Kontinuität" in den Schuljahresablauf, so die Begründung. Außerdem bekämen Länder, die schon im Juni in die Ferien müssten, Zeitprobleme mit Prüfungen.

Bis zum Schuljahr 2023/24 stehen die Sommerferientermine aber bereits fest. Sie werden immer für mehrere Jahre von den Ländern in der Kultusministerkonferenz festgelegt.