Auto gerät in Gegenverkehr: Vier Menschen verletzt

Kiel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 404 in Kiel sind vier Menschen verletzt worden, darunter eine Person lebensgefährlich. Ein Wagen geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei prallte der Fahrer frontal gegen einen entgegenkommenden Wagen. Drei Menschen wurden schwer verletzt. Eine Person erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein weiterer Wagen fuhr in die Unfallstelle. Der Fahrer sowie seine Mitfahrer blieben unverletzt. Die B404 war mehr als zwei Stunden lang in beide Richtungen gesperrt.