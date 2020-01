Hamburg Towers verpflichten Alba-Basketballer Radosavljevic

Hamburg (dpa/lno) – Im Kampf gegen den Abstieg aus der Basketball-Bundesliga haben sich die Hamburg Towers zum dritten Mal in der laufenden Saison verstärkt. Am Donnerstag gab der Aufsteiger die Verpflichtung bis Saisonende von Bogdan Radosavljevic bekannt, der vom Ligarivalen Alba Berlin zu den Hanseaten wechselt.

"Ich werde keine 40 Punkte pro Spiel werfen und auch keine 35 Rebounds holen, aber ich werde alles tun, was in meiner Macht steht", sagte der auch "Big Boggy" genannte Center. Der gebürtige Serbe war bei Alba nach einem Italien-Gastspiel nur als Aushilfscenter für zwei Monate vorgesehen, schloss sich nun aber vorzeitig den Towers an. Vor Weihnachten hatte er noch bei Albas 100:75-Erfolg in Hamburg auf dem Parkett gestanden.

"Als Spieler will man spielen und nicht nur auf der Bank sitzen", sagte der 26-Jährige. "Es ein spannendes Projekt hier, das ich gerne unterstütze. Zudem habe ich nur Positives gehört. Ich möchte das entscheidende Puzzleteil sein, das zum maximalen Erfolg beträgt." Dass er nun gegen den Abstieg kämpft statt mit Alba gegen europäische Topclubs zu bestehen, störe ihn nicht. "Daran ist nichts Negatives."

Trainer Mike Taylor indes bleiben nur drei Tage Zeit bis zum Spiel in Oldenburg am Sonntag (15.00 Uhr), um Radosavljevic in sein Team einzubinden. Der US-Amerikaner blickt aber schon weiter voraus. "Jetzt verfügen wir mit ihm, Prince Ibeh und Jannik Freese über drei echte Center. Dieses Trio kann zusammenwachsen und uns helfen, unsere Ziele zu erreichen", erklärte der Towers-Coach.