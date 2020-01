Busse in Dithmarschen sind zwei Wochen lang kostenfrei

Heide. Keinen Fahrschein, bitte: In Dithmarschen können die öffentlichen Busse in den ersten beiden Wochen des Jahres kostenfrei genutzt werden. "Mit der Aktion soll das in den letzten vier Jahren kontinuierlich weiterentwickelte Busangebot von allen Interessierten kostenfrei getestet werden können", teilte der Kreis mit. Das Angebot gilt im Kreis bis einschließlich 12. Januar. Es gilt jedoch nur für die Busse des ÖPNV in Dithmarschen. "Für alle Zugverbindungen und die Bürgerbusse im Kreis muss eine Fahrkarte gelöst werden", hieß es. Regionale Medien hatten zuvor darüber berichtet.