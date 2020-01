Kraftwerk Moorburg wird einfach ausgewiesen

Januar

Ein Geheimpapier der SPD sieht eine dramatische Verbesserung der Hamburger Klima-Bilanz vor. Autor Florian Sankt schlägt ein Drei-Punkte-Programm vor: Verlegung des Flughafens nach Kaltenkirchen, Bau von Fernwärmekraftwerken in Wedel sowie Ausweisung Moorburgs an Niedersachsen. Titel des Programms: Let‘s make Hamburg Greta again.

Bei seiner Jahresauftaktsitzung schlägt die VHS (Vereinigung Hamburger Standesbeamter) Alarm: Da nach Auswertung der Daten des Vorjahres 74,4 % der neugeborenen Mädchen Greta und 43,9 % der Jungen Greter genannt wurden, sehen die Beamten die Namensvielfalt in Gefahr.

Die beiden Hamburger Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs (SPD) und Rüdiger Kruse (CDU) bringen die Kulturszene der Stadt erneut in Schwierigkeiten. Nachdem sie bereits im Vorjahr 280 Millionen für das Hafenmuseum, 120 Millionen für das Kampnagel-Theater, 46 Millionen für ein Einwanderermuseum und das Geld für die Machbarkeitsstudie zum Wiederaufbau der Synagoge aus dem Bundeshaushalt besorgt haben, kündigen beide an, „einen hohen dreistelligen Millionenbetrag“ für Hamburgs Kultur „organisieren“ zu können.

Einen Tag später setzt die Kulturbehörde eine streng geheime Arbeitsgruppe ein. Ziel: Die halbwegs sinnvolle Verwendung des Geldes. Und: Die Überzeugung der Öffentlichkeit, dass das Geld halbwegs sinnvoll eingesetzt wird.

Bürgerschaftswahl 2020: Satiriker die größten Gewinner

Februar

Die Lehrer-Gewerkschaft GEW sowie die Fachgruppe ErzieherInnen von Verdi fordern ein neues Namensrecht mit Maximalquoten für gleichlautende Namen. Ersatzweise sollte ihnen für Kita und Schulen das Recht auf Umbenennung der Schüler gestattet werden, da der Greta/Greter-Ansturm auf Klassen und Kitagruppen eine „adäquate Kommunikation unmöglich mache“.

Das Ergebnis der Bürgerschaftswahl ergibt eine deutliche Mehrheit für das bestehende rot-grüne Bündnis. Die SPD bleibt mit 34 Prozent stärkste Kraft, die Grünen kommen auf 27 Prozent. Die CDU liegt bei 12,2, die Linke bei 8,9, FDP und AfD je bei 5,0 Prozent. Größte Überraschung ist das Abschneiden der Satiriker von „Die Partei“, die mit 7,0 Prozent Fraktionsstatus erreichen. Ob SPD und Grüne gemeinsam weiterregieren wollen, ist wegen einiger Verstimmungen allerdings unklar. Dazu tragen auch diverse Posts von Sozialdemokraten am Wahlabend bei:

Sie alle zeigen am Computer bearbeitete Fotos vom Ersten Bürgermeister Tschentscher und der grünen Bürgermeisterkandidatin Fegebank - in herrschaftlicher Kleidung des 18. Jahrhunderts. Überschrift: „Peter I. und Katharina II.“

Fegebank: „Anderthalbte Bürgermeisterin“

März

Erste Gespräche von SPD und Grünen zeigen, wie belastet das Verhältnis ist. Die Grünen betonen, „fast so stark“ zu sein wie die SPD – das müsse sich nicht nur bei der Besetzung der Senatorenposten zeigen, sondern auch in der Bürgermeisterfrage. Daher solle Tschentscher die ersten drei Jahre Erster Bürgermeister sein und Fegebank die nächsten beiden bis zur Wahl 2025. Als Finanzsenator Andreas Dressel hämisch erwidert, Fegebank dürfe sich gern fünf Jahre lang „Anderthalbte Bürgermeisterin“ nennen, werden die Gespräche abgebrochen.

Teile des Klimapakets der Bundesregierung treten in Kraft. So müssen „Klimameter“ in alle Autos eingebaut werden – der zeigt den CO2-Ausstoß an. Am Ende jeder Fahrt nennt eine Computerstimme die Anzahl der Bäume, die der Fahrer pflanzen muss, „um die Fahrt zu neutralisieren“. Weitere Maßnahmen: Klimaanlagen dürfen nicht mehr so genannt werden, da sie klimaschädlich sind; Restaurants müssen auf Speisekarten den CO2-Verbrauch jedes Gerichts angeben.

Ein Tontopf wird gefunden

April

Eine Sonderauswertung der Standesämter ergibt, dass sich die Gretaisierung der Namensgebung ungemindert fortsetzt. Die Bildungsbehörde spricht sich daher dafür aus, dass sogenannte Kita-Namen vergeben werden, welche die Kinder dann bis zum Schulabschluss beibehalten müssen. Ein „Gesetz zur obligatorischen Zweitnamensgebung von Kindern innerhalb des Hamburgischen Bildungssystems“ (GoZKiB) sei in Vorbereitung.

Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem der Senat den Wiederaufbau der 1938 niedergebrannten Synagoge am Bornplatz bereits im Januar beschlossen hatte, bricht eine allgemeine Debatte über die Wiederherstellung zerstörter Bauwerke los. So gewinnt die Idee der Rekonstruktion des 1974 abgerissenen Bahnhofs Altona rasch eine große Anhängerschaft.

Die SPD führt Sondierungsgespräche mit CDU und FDP. Die CDU fordert eine „klare christdemokratische Handschrift im Koalitionsvertrag“ – Spitzenkandidat Marcus Weinberg lässt sich aber überzeugen, dass die im SPD-Wahlprogramm reichlich vorhanden sei. Die FDP fordert eine „klare liberale Handschrift im Koalitionsvertrag“, etwa umfangreiche Privatisierungen. Da darüber im SPD-Programm nichts steht, vertagt man sich.

Das Archäologen-Team um Kay-Peter Suchowa, das an der Nikolaikirche nach den Ursprüngen der Neustadt im späten 12. Jahrhundert sucht, findet bei der Grabung in sechs Mieter Tiefe einen ungewöhnlich gut erhaltenen Tontopf. Glücklicherweise war er luftdicht verschlossen, sodass der Inhalt analysiert werden kann. Die Experten erwarten entscheidende Erkenntnisse über Kochgewohnheiten des Hochmittelalters.

Die Kulturbehörde dementiert energisch Berichte, wonach eine zwölfköpfige Gruppe nach Carrara/Toskana gereist sei, um den Marmor für die Umgestaltung des Kampnagel-Foyers auszusuchen. Erstens habe es sich um eine 14-köpfige Gruppe gehandelt und die habe sich zweitens ausschließlich das museumspädagogische Konzept des „Museo Fantiscritti“ informiert. Der Steinbruch-Besuch sei rein „privater Natur“ gewesen.

Bei VW in Wolfsburg wird eine außerplanmäßige Betriebsfeier für alle Mitarbeiter angesetzt – dem Konzern war es kurz zuvor gelungen, die Namensrechte für den geplanten neuen elektrobetriebenen SUV weltweit zu sichern. Die Markteinführung des „VW Greta“ ist für Mitte 2021 vorgesehen.

Saga wird teilprivatisiert...

Mai

Die SPD geht mit umfangreichen Zugeständnissen an die FDP in die neue Verhandlungsrunde (Synagogen-Neubau auch für die Liberale Jüdische Gemeinde, zusätzliche halbe Stelle für den Datenschutzbeauftragten und Teilprivatisierung der Saga). Die FDP moniert, dass der Verkauf von zehn Wohnungen eine etwas zu kleine Teilprivatisierung der Saga sei und bricht die Gespräche ab. Da nützt auch das Bekenntnis von Hamburg Wasser nichts mehr – das Unternehmen hatte betont, fast ihr gesamtes Wasser zu privatisieren, also an private Haushalte zu verkaufen.

Es ist eine Sensation, die die Experten des Archäologischen Museums im Rathaus verkünden: Die chemische Analyse des Inhalts des gefundenen mittelalterlichen Kochtopfs ergab, dass in dem Gericht Steckrüben, Rote Bete, gepökeltes Rindfleisch, eingelegte Gurken sowie Stint und Ei enthalten waren. Weite Teile dieser Zutaten seien püriert worden. Das zur Pressekonferenz eingeladene Kommittee Hamburger Fernsehköche lässt seinen Präsidenten Tim Mälzer verkünden: „Meine Damen und Herren, ich darf voller Stolz feststellen: Das Ur-Labskaus ist endlich gefunden.“ Entgegen gängiger Lehrmeinung sei nun belegt, dass Labskaus „Made in Germany“ sei. Mittlerweile haben 16 Volksinitiativen begonnen, Unterschriften zum Wiederaufbau historischer Gebäude zu sammeln. Dabei geht es unter anderem um das Fußballstadion am Rothenbaum, den Mariendom, das Johanneum, den Hafenkran von 1226, die alte Oper am Gänsemarkt und die City-Hochhäuser (deren Abrissarbeiten allerdings noch nicht ganz beendet sind).

Nach intensiven Vorberatungen tritt die „Arbeitsgruppe zur Erstellung eines allgemeinverbindlichen Kanons von weiblichen und männlichen Vornamen unter Berücksichtigung der kulturellen Vielfalt“ zusammen. Ziel ist es, eine Liste von 6324 Namen zu erstellen, die dann mittels eines computergesteuerten Zufallsverfahrens an die Gretas/Greters vergeben werden.

Kultursenator Carsten Brosda spricht bei einem Geheimtreffen mit den Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs (SPD) und Rüdiger Kruse (CDU). Er bittet die beiden „dringend“, keine weiteren Mittel aus dem Bundesetat für Hamburger Kulturprojekte bereitzustellen. Beide weigern sich.

Tabakindustrie: Keiner tut mehr fürs Klima...

Juni

Die Grünen wittern wieder Morgenluft und beginnen ihrerseits Sondierungen mit CDU, FDP und der PARTEI. Während die CDU dank ihres Programms der „sachpolitischen Flexibilität“ keinerlei Probleme macht und die FDP „für eine Milliarde irgendwas privatisieren darf“ erweist sich die PARTEI als Problemfall. Sie fordert die Umbenennung der freien und Hansestadt in „Hamburg, Stadt im Norden“, einen hauptamtlichen Satirebeauftragten, einen Pranger für Steuerhinterzieher auf dem Rathausmarkt und die Einrichtung des Weltbiertags (erster Freitag im August) als gesetzlichen Feiertag. Außerdem müssten alle AfD-Redner in der Bürgerschaft mit dem Vornamen Bernd angesprochen werden.

Neben diversen Umweltverbänden, Parteien und Verbänden rufen auch die Tabakindustrie und der Verein Sterbehilfe Deutschland e.V. zur Teilnahme an der nächsten Klima-Großdemo in Hamburg auf. Der Verein betont, dass niemand mehr für den Klimaschutz tue als er – denn der Freitod sei eine Garantie auf Klima-Neutralität. Die Tabak-Industrie stellt indes eine Studie vor, dass durch die Bewegungsarmut der Raucher und ihr statistisch belegtes Früh-Ableben allein in Europa jährlich 450 Millionen Tonnen CO2 eingespart würden. Die Aussage, dass letztlich jeder Nichtraucher zur Klimakatastrophe beitrage, wird nach heftigen Protesten zurückgezogen.

Die Kulturbehörde muss die europaweite Ausschreibung für die Sanierungsarbeiten des Kulturzentrums Kampnagel zurückziehen. Der Rechnungshof hatte die Formulierung „den Zuschlag erhält der teuerste Anbieter“ als rechtswidrig moniert. Kampnagel kündigt eine Überarbeitung des Sanierungskonzepts an.

Der Ur-Labskaus ist da!

Juli

Das vor allem wegen der Steckrübe extrem beliebte Ur-Labskaus setzt sich allgemein durch, fast alle Hamburger Traditionslokale haben ihre Rezepturen entsprechend geändert. Andere Klassiker werden nun ebenfalls neu gedeutet, auch um die stetig wachsende Zielgruppe der Vegetarier und Veganer zu bedienen. So gibt es jetzt „Birnen, Bohnen und Steck“ sowie „Hamburger Pannsteck“ (panierte Steckrübe in Senfsoße).

Grüne, CDU, FDP und die PARTEI einigen sich auf eine Koalition – zum Weltbiertag wird es im Gästehaus am Feenteich ein „Senatsfrühstück zu Ehren der Hamburger Brauer“ geben. Der Pranger für Steuersünder wird aus datenschutzrechtlichen Gründen mit Schauspielern besetzt, die „stellvertretend bepöbelt“ werden dürfen.

Das Abendblatt präsentiert seinen 50. Podcast: Lars Haider moderiert den „Podcast-Podcast“, in dem ein Überblick über neue Podcasts geboten wird. In der ersten Sendung spricht Haider mit dem Chef der Online-Podcast-Rockstars über „Silentium“, den Podcast des Barmbeker Männerschweigekreises, „Tätätärä“ aus Hagenbecks Elefantengehege und „Schrotti“, das Schrauberfachgespräch der Kiesow-Stammkunden.

Es gibt 13 Greta-Ersatznamen

August

Katharina Fegebank scheitert bei der Wahl zur Ersten Bürgermeisterin. Im ersten Wahlgang fehlen ihr fünf Stimmen zur absoluten Mehrheit. Im zweiten sieben. Die Bemerkung des Fraktionschefs der PARTEI, man dürfe derlei Dinge nicht so bierernst nehmen, trägt nur bedingt zur Entspannung bei. Fegebank verzichtet auf weitere Versuche, Tschentscher bleibt somit im Amt.

Die 26-köpfige Arbeitsgruppe der Bildungsbehörde hat sich bisher auf lediglich 13 Greta-Ersatz-Namen einigen können. Alle anderen seien „historisch zu belastet oder stigmatisierend“. Die Arbeitsgruppe wird daraufhin aufgelöst.

Gabriele Petersen wird in der Kulturbehörde zur „Mitarbeiterin des Monats“ ernannt. Sie hatte den Kaffee serviert, als die Behördenspitze in einer Krisensitzung über die Verwendung der neuerlichen 140-Millionen-Zahlung aus Berlin beriet – und spontan vorgeschlagen, dass nach dem Auswanderer- und dem Einwanderer-Museum ja noch ein Hiergebliebenen-Museum fehle.

„Wollt Ihr den totalen Klimaschutz?“

September

Die SPD bildet eine Minderheitsregierung. Dank kleinerer Zugeständnisse an die PARTEI (2021 wird einmalig der „Hansebiertag“ zum gesetzlichen Feiertag) und keinen Zugeständnissen an die CDU wählen beide Parteien Peter Tschentscher zum Bürgermeister.

Die 15-jährige Klima-Aktivistin Cheyenne Meier-Ziemsen bittet die Öffentlichkeit um Verzeihung, nachdem sie sich als Rednerin bei der Friday-for-Future-Demo „missverständlich und unangemessen“ ausgedrückt habe. Sie versichert, dass ihr die „historischen Zusammenhänge der Formulierung“ unbekannt gewesen seien. Und daher werde sie nie wieder „Wollt Ihr den totalen Klimaschutz?“ fragen. Versprochen.

Neues Musik-Festival „Die Atonale“

Oktober

Die Bürgerschaft beschließt das „Zweitnamensgesetz“, das allen Eltern vorschreibt, ihrem Kind einen weiteren, gretafreien Namen zu geben, den Erzieher, Lehrer, Jugendgruppenleiter und Trainer als Rufnamen benutzen dürfen.

Ein Gutachten von Bau-, Vergabe- und Theaterexperten ergibt, dass die Kampnagel-Sanierung bei Ausreizung aller gesetzlichen Vorgaben maximal 80 Millionen Euro kosten wird. Daraufhin wird das Programm „Mehr Kampnagel“ verkündet: Gegründet werden das Kindertanztheater „Kampnägelchen“ in Bergedorf, das Aggro-Tanztheater „Kampfnagel“ in Kirchdorf-Süd sowie in Kooperation mit der „Fabrik“ das experimentelle Musik-Festival „Die Atonale“.

Handgreiflichkeiten in der Bürgerschaft

November

Die durchaus zurecht vergessene Neue-Deutsche-Welle-Band „Prima Klima“ wird von ihrem alten Plattenlabel aus der Rente geholt, nachdem ihr 1982er-Nicht-Hit „Das geht nicht“ binnen vier Wochen 16,2 Millionen Mal bei Youtube aufgerufen wurde.

In der Bürgerschaft kommt es zum Eklat, als der von der PARTEI gestellte Vize-Präsident zum wiederholten Male „dem Abgeordneten der AfD, Bernd Nockemann“ das Wort erteilt. Bei der Dringlichkeitssitzung des Ältestenrats können Handgreiflichkeiten nur mit Mühe verhindert werden.

Tim Mälzer und der patentierte Stint-Rollmops

Dezember

Eine Auswertung der Dezember-Daten der Standesämter ergibt, dass 67,2 Prozent aller Eltern als Zweitnamen „Grete“ gewählt haben.

Ein britisches Forscherteam zweifelt die Hamburger „Beiträge zur Labskaus-Forschung“ an. Aktuelle Grabungskampagnen in Bristol hätten deutlich ältere „rests of lobscouse“ zu Tage gefördert. In einem aus dem späten 11. Jahrhundert stammenden „pot“ habe man eindeutig Hering nachweisen können – Hamburgs Anspruch auf „Ur-Labskaus“ sei damit hinfällig. Der von Tim Mälzer zum Patent angemeldete Stint-Rollmops bleibt davon unberührt.

Die SPD-Minderheitsregierung beschließt nach einer weiteren Abstimmungsniederlage über den Wiederaufbau der Hammaburg den Rücktritt und strebt Neuwahlen an.