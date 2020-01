Frau bei Familienstreit lebensgefährlich verletzt

Hamburg. Bei einem Familienstreit in der Silvesternacht ist eine Frau in Hamburg-Bergedorf lebensgefährlich durch einen Messerstich verletzt worden. Ihr 19-jähriger Sohn soll einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei am Neujahrstag mitteilte. Er sei dringend tatverdächtig.

Der junge Mann und sein 49-jähriger Vater waren während einer privaten Silvesterfeier aus noch ungeklärten Gründen in Streit geraten, wie es hieß. Sie zogen sich in ein separates Zimmer zurück, gefolgt von der 42-jährigen Ehefrau und Mutter. Im weiteren Verlauf erhielt sie einen Messerstich in den Hals.

Vater und Sohn sind den Angaben zufolge Deutsch-Kasachen. Beide waren alkoholisiert: Der 19-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,31 Promille, der 49-Jährige hatte 1,44 Promille. Das mutmaßliche Tatmesser stellten die Beamten in der Wohnung sicher.

Die Frau wurde im Krankenhaus notoperiert. Ihr Zustand sei stabil, hieß es. Sie soll sich nicht mehr in akuter Lebensgefahr befinden, wie der Polizeisprecher weiter berichtete.