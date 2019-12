Tschentscher besucht Polizei, Feuerwehr und Ärzte

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat am Dienstag Menschen besucht, die an Silvester im Einsatz sein mussten. Stellvertretend für alle, die in der Silvesternacht arbeiteten, dankte er den Ärzten und Krankenschwestern in der Zentralen Notaufnahme des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE). Auch im nahe gelegenen Polizeikommissariat 23 in der Troplowitzstraße und in der Feuer- und Rettungswache Barmbek schaute der Regierungschef vorbei.