Beckmann über Jan Fedders Tod: "So war das nicht abgemacht"

Hamburg. Der Fernsehmoderator Reinhold Beckmann (63) hat betroffen auf den Tod seines langjährigen Freundes Jan Fedder reagiert. "Mensch Jan, so war das nicht abgemacht. Du hattest noch was vor", erklärte er am Dienstag. "Ich hab noch deinen Satz im Ohr von unserem letzten Treffen. "Hauptberuflich bin ich Mensch!" Dafür Jan haben wir dich geliebt. Gute Reise, mein Freund." Fedder war am Montag tot in seiner Wohnung gefunden worden. Er hatte jahrelang an Krebs gelitten und wurde 64 Jahre alt.