Hamburg. Die FDP hat dem Senat vorgeworfen, die Baustellen in der Stadt noch immer nicht ausreichend zu koordinieren. Hintergrund ist die Antwort auf eine Kleine Anfrage des FDP-Fraktionschefs Michael Kruse zur neueren Software mit dem Namen „Roadwork Administration and Decision System“, kurz: ROADS.

Neues Programm soll Baustellen koordinieren

Dieses vor einer Weile eingeführte Programm soll helfen, die Baustellen besser aufeinander abzustimmen, indem sich dort alle Bauträger frühzeitig eintragen. So soll etwa vermieden werden, dass Straßen binnen kürzester Zeit mehrfach aufgerissen werden oder es an Haupt- und Ausweichstrecken zeitgleich Behinderungen gibt. Bisher wurden Maßnahmen etwa von Bezirken und Landesebene oft nicht koordiniert.

Der FDP-Fraktionschef wollte nun wissen, wie viele Straßenbaustellen es 2019 in Hamburg gegeben habe, wie viele über ROADS miteinander abgestimmt wurden, welche Einträge es von Bauträgern gegeben habe und wie der Senat sicherstelle, dass etwa die Bezirke ihre Pläne frühzeitig anmeldeten.

Nicht alle Maßnahmen in ROADS erfasst

Die Antworten des Senats offenbarten, dass man in Hamburg mit der Digitalisierung der Verkehrs- und Bauverwaltung offenbar noch nicht sonderlich weit ist. Die Zahl der Baustellen könne man leider nicht mitteilen, so der Senat. Das liege an der „sehr unterschiedlichen Datenerfassung in den Bezirken und bei den Realisierungsträgern“ und daran dass „weiterhin nicht alle Maßnahmen in den Bezirken in ROADS erfasst sind“. Das System sei in den Bezirken erst im Laufe des Jahres 2019 eingeführt worden. „Die nicht erfassten Maßnahmen müssten umfassend händisch ausgewertet werden“, so der Senat.

Dass die zuständigen Behörden auch nicht angaben, wie viele Einträge es denn bisher überhaupt in ROADS gegeben hat, zeigt für FDP-Mann Kruse, dass das System überhaupt noch nicht richtig laufe. „Trotz vollmundiger Ankündigungen vernachlässigt Rot-Grün die Baustellenkoordinierung sträflich“, so Kruse.

Technik noch unbefriedigend

„Alle Hamburger merken, dass die Koordinierung von Baustellen auch im Jahr 2019 ein frommer Wunsch geblieben ist. Nach wie vor sind die technischen Voraussetzungen für eine vernünftige Abstimmung der Baustellen nicht geschaffen. ROADS ist bisher nicht die gewünschte Lösung, sondern nur ein Dokument rot-grüner Technikferne.“

Die Verkehrsbehörde wies diese Kritik auf Abendblatt-Nachfrage zurück. ROADS sei ein mit einem Preis ausgezeichnete Software. Ihr Einsatz zeige, den „Vorsprung Hamburgs bei der Anwendung neuester Technik bei dem für den Senat als prioritär eingeschätzten Aufgabenbereich der Verkehrsflussverbesserung“, so Behördensprecherin Susanne Meinecke. Derzeit seien in der Software rund 1000 Projekte eingetragen.