Rabe fordert mehr Referendariatsplätze gegen Lehrermangel

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat angesichts des Lehrermangels am Montag gefordert, so schnell wie möglich in allen Bundesländern die Zahl der Referendariatsplätze und der Studienplätze erheblich zu erhöhen. "Hamburg plant einen Ausbau von 40 Prozent", sagte der Sprecher der SPD-geführten Kultusministerien. "Wir müssen auch dafür sorgen, dass weniger junge Menschen ihr Studium abbrechen. Dazu braucht es an den Universitäten bessere Betreuungs- und Förderangebote."

Quer- und Seiteneinsteiger sollten nur im Notfall eingesetzt werden, sagte er weiter. "Sie sollten in jedem Fall mindestens ein ordentliches Unterrichtsfach mit Master-Abschuss oder Staatsexamen studiert haben." Die pädagogischen Qualifikationen könnten dann nachträglich auch mit einem erweiterten Referendariat ergänzt werden.