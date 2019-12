Östigard zieht positives Fazit nach erstem Halbjahr

Hamburg. Trotz des mäßigen Abschneidens seines FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga hat Leo Östigard für sich eine zufriedenstellende Bilanz nach der ersten Saisonhälfte gezogen. "Ich persönlich blicke positiv auf die Hinserie zurück. Wenn ich nicht verletzt war, stand ich bei fast allen Spielen von Beginn an auf dem Platz. Das war wichtig für mich", sagte der 20-Jährige in einem am Montag auf der Vereinshomepage veröffentlichten Interview. "Ich habe immer versucht zu zeigen, dass es kein Risiko ist, mich spielen zu lassen", fügte der rasch zur Stammkraft gewordene Norweger hinzu.

Gefreut hat sich der kopf- und zweikampfstarke Innenverteidiger und U21-Nationalspieler vor allem über das große Vertrauen von Jos Luhukay. "Nicht jeder Trainer entscheidet sich dafür, jungen Spielern die Chance zu geben und sie regelmäßig einzusetzen. Ich bin ja noch jung und er hatte keine Angst, mich reinzuwerfen", lobte der vom englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion ausgeliehene Profi seinen 55 Jahre alten Coach aus den Niederlanden.

Östigard glaubt, dass es mit dem zuletzt durch zwei Heimsiege noch auf Rang elf vorgerückten Kiezclub nach der Winterpause bergauf geht, sofern das Verletzungspech nachlässt. "Wir wissen, dass wir bessere Leistungen zeigen und positivere Ergebnisse erzielen können, denn die Qualität haben wir. Einige Jungs werden nach ihren Verletzungen zurückkehren und den Konkurrenzkampf erhöhen", betonte er. Wichtig sei harte Arbeit in der Vorbereitung und dann ein guter Start. "Ich bin guter Dinge, dass uns das gelingen wird und wir eine bessere Rückrunde spielen werden", glaubt der Norweger.