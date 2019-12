Kulturbehörde unterstützt Unternehmen für Zukunftsideen

Hamburg. Die Hamburger Kulturbehörde unterstützt das soziale und feministische Unternehmen eeden im Hamburger Schanzenviertel mit 100 000 Euro. Hier soll Frauen aus den Bereichen Kunst, Kultur, Politik, Musik, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien ein Raum geboten werden, um die Welt von morgen gemeinsam zu gestalten, teilte die Kulturbehörde am Montag mit. Geplant sind Konzerte, Lesungen und vieles mehr. Die drei Gründerinnen Kübra Gümüşay, Onejiru Arfmann und Jessica Louis waren bereits im November als Kultur- und Kreativpiloten 2019 ausgezeichnet worden.

"Mit eeden bekommt Hamburg einen neuen Ort, der innovative und kreative Ansätze für eine zukunftsfähige Gesellschaft fördert und nachhaltige Veränderungen anstößt", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Mitgründerin Gümüşay sagte: "Gerade in politisch so turbulenten Zeiten braucht es Orte, an denen nicht reflexartig nach den erstbesten Antworten gegriffen wird, sondern experimentiert und zukunftsgewandt, innovativ und kreativ an die Herausforderungen unserer Zeit herangegangen werden kann."