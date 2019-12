Zustand von 68-Jährigen in Itzehoe weiterhin kritisch

Itzehoe. Der Zustand eines 68-Jährigen, der in seinem Haus in Itzehoe im Kreis Steinburg möglicherweise Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, ist weiterhin kritisch. Der Mann sei immer noch nicht ansprechbar, sagte ein Polizeisprecher am Montag. "Daher können wir immer noch nicht sagen, ob es sich um eine Straftat oder um ein Unglück handelt." Der Mann könne sich die Verletzungen auch bei einem Sturz zugezogen haben.

Eine Bekannte hatte den Mann am Samstag lebensgefährlich verletzt entdeckt. Da die Auffindesituation nach Polizeiangaben unklar war, schließen die Ermittler eine Gewalttat nicht aus. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.