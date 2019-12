Germanwings-Streik: Erste Flugausfälle in Hamburg am Montag

Hamburg. Wegen des geplanten Streiks des Kabinenpersonals bei der Lufthansa-Tochter Germanwings fallen heute am Hamburger Flughafen zwölf Starts und Landungen aus. Der erste streikbedingte Ausfall wird eine Maschine aus Köln-Bonn sein, die planmäßig um 8.05 Uhr in Hamburg landen sollte. Der erste abgesagte Start ist ein Flug in die Gegenrichtung, der um 8.45 Uhr hätte abheben sollen. Dies teilte Eurowings auf seiner Homepage mit. Germanwings führt mit 30 Maschinen Flüge für Eurowings aus.

Der Streik dauert nach Angaben der Kabinengewerkschaft Ufo drei Tage bis einschließlich Neujahr. Ursprünglich waren in Hamburg für Montag insgesamt 96 Starts und Landungen von Eurowingsmaschinen geplant. Zehn der gestrichenen Verbindungen betreffen die Strecke Hamburg-Köln-Bonn. Die zwei weiteren Ausfälle sind je ein Flug nach und von Stuttgart am Montagabend. Passagiere können sich auf der Eurowings-Seite im Internet über den Status ihrer Flüge informieren.

In dem Konflikt hat es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben. Hier waren im November rund 1500 Flüge mit rund 200 000 betroffenen Passagieren ausgefallen. Offizieller Streikgrund ist ein Streit der Gewerkschaft mit der Arbeitgeberseite um Regelungen zur Teilzeit.