THW Kiel geht als Tabellenführer in die EM-Pause

Kiel. Rekord-Champion THW Kiel geht als Tabellenführer der Handball-Bundesliga in die EM-Pause. Nach dem 31:24 (18:13)-Erfolg am Sonntag gegen den TBV Lemgo Lippe führt der 20-malige Meister das Klassement mit 32:8 Zählern vor der TSV Hannover-Burgdorf (31:9) an, die bei GWD Minden nur zu einem 32:32 (16:15) kam. Als Dritter folgt der am Sonntag spielfreie Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt (32:10) vor dem punktgleichen SC Magdeburg. Die Bundesliga setzt ihren Spielbetrieb nach der Europameisterschaft am 1. Februar fort.

Erfolgreichste Torschützen für die nie gefährdeten Kieler waren Harald Reinkind (6) sowie Ole Rahmel (5) und Niclas Ekberg (5/5). Für den TBV erzielte Jonathan Carlsbogard 6) die meisten Treffer.

Die Gäste aus Lemgo hielten bis zum 7:7 (16. Minute) mit, danach konnte sich der THW in seinem 39. Saison-Pflichtspiel kontinuierlich absetzen. Auch nach der Pause hielt der komfortable Vorsprung des deutschen Rekordmeisters, auch weil sich in kritischen Phasen einmal mehr der starke Torwart Niklas Landin als großer Rückhalt erwies. Am Ende durften die 10 285 Fans in der ausverkauften Sparkassen-Arena den erhofften klaren Heimsieg ihrer Zebras und Platz eins bejubeln.