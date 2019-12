Entwarnung bei Kerber: Tennis-Ass startet in Australien

Honolulu. Nach der Verletzung von Tennis-Ass Angelique Kerber beim Einladungsturnier auf Hawaii hat der Manager der Kielerin mit Blick auf die nächsten Turniere in Australien Entwarnung gegeben. "Angelique Kerber wird wie geplant Anfang Januar in Brisbane und Adelaide an den Start gehen", teilte Aljoscha Thron am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die beste deutsche Tennisspielerin hatte sich am Samstag beim Aufwärmen vor dem Finale der Hawaii Open verletzt und konnte zum Endspiel nicht antreten.

Dennoch wird die 31 Jahre alte Norddeutsche nun in Brisbane (6. bis 12. Januar) und Adelaide (13. bis 18. Januar) starten. Diese Turniere werden von den Tennisprofis traditionell zur Vorbereitung auf die Australian Open in Melbourne (20. Januar bis 2. Februar) genutzt.