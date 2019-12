Hamburg. Wer über Silvester vom Hamburg Airport aus mit der Lufthansa-Tochter Germanwings verreisen will, sollte sich vorher genau informieren, ob seine Maschine auch abheben wird. Der Grund: Die Kabinenpersonal-Gewerkschaft Ufo hat die Germanwings-Flugbegleiter vom 30. Dezember (0 Uhr) bis zum 1. Januar (24 Uhr) zu einem dreitägigen Streik aufgerufen. Davon sind auch zahlreiche Flüge von und nach Hamburg betroffen.

Aus einer Übersicht auf der Internetseite des Unternehmens geht hervor, dass am Montag (30. Dezember) zwölf innerdeutsche Flüge von und nach Hamburg ausfallen. Für Silvester sind 18 innerdeutsche Flüge und je ein Hin- und Rückflug nach Wien aufgelistet. Am 1. Januar wären 16 innerdeutsche Flüge von und nach Hamburg sowie je zwei Hin- und Rückflüge nach Zürich von dem geplanten Streik betroffen.

Flugausfälle in Hamburg: Genaues erst 24 Stunden vorher

"Dieser Streik ist unbegründet und für uns nicht nachvollziehbar", teilt das Unternehmen Eurowings auf seiner Website mit. Man wolle die Auswirkungen des Streiks auf die Fluggäste so gering wie möglich halten. Eurowings werde in Kürze den aktuellen Sonderflugplan für den betroffenen Zeitraum veröffentlichen. "Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei Eurowings nur 30 der rund 140 Eurowings-Flugzeuge im Flugbetrieb der Germanwings fliegen."

Die genaue Planung wird voraussichtlich jedoch erst 24 Stunden vorher feststehen. Passagiere sollten sich auf der Website des Unternehmens informieren.

Kurzzeitig stand eine Absage des Streiks im Raum

Das kurzfristige Entgegenkommen der Lufthansa-Tochter im Tarifkonflikt mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo sei kein Grund, den Aufruf zur Arbeitsniederlegung zurückzunehmen: Das hatte Ufo am Sonnabendabend in einem Schreiben an ihre Mitglieder mitgeteilt. "Die Tarifkommission hat dies (...) entschieden, dass auf dieser Basis weder rechtlich, noch faktisch, noch aus sonst irgendeinem Grund der Streik abgesagt werden kann", heißt es in dem Brief der Tarifkommission.

Ufo habe klare Forderungen gestellt, über die sie auch weiter verhandeln würde, "aber dazu kam leider keine Antwort außer dieser polemischen Pressemitteilung". Damit ist eine Mitteilung von Eurowings gemeint, die am Sonnabendnachmittag an die Öffentlichkeit ging. In dieser Mitteilung kam die Airline der Gewerkschaft kurz vor der angekündigten Arbeitsniederlegung im zentralen Streitpunkt entgegen: Sie biete "den Tarifvertrag Teilzeit der Lufthansa vollumfänglich und mit sofortiger Wirkung an", heißt es darin.

Damit stand kurzzeitig eine Absage des Streiks im Raum. Im Gespräch mit der Tarifkommission entschied man sich dann aber gegen die Absage – und drohte in dem Brief an die Mitglieder sogar mit einer Ausdehnung des Streiks: "Ganz im Gegenteil fürchten wir, bei der Kommunikation des Managements, dass drei Tage noch lange nicht genug sein werden."