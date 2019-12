46-Jähriger schlägt dem Mitbewohner mit Hammer auf den Kopf

Hamburg. In einer Wohnunterkunft für Geflüchtete und Wohnungslose in Hamburg-Rissen hat ein 46-Jähriger einen gleichaltrigen Mann mit einem Hammer angegriffen und schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, habe der Täter am späten Freitagabend mit einem Hammer auf den Kopf seines Mitbewohners eingeschlagen. Das Opfer erlitt dabei einen Schädelbruch und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein anderer Bewohner der Unterkunft hatte die Polizei alarmiert, die den mutmaßlichen Täter festnahm und den Hammer sicherstellte. Das Motiv für den Angriff war am Samstagmittag noch unklar. Zwischen den beiden Männern, die sich in der Unterkunft ein gemeinsames Zimmer teilen, war es nach Polizeiangaben in der Vergangenheit aber bereits häufiger zu Auseinandersetzungen gekommen.