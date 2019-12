Hamburg. Was ist Demokratie? Wie funktioniert ein Parlament? Diese und andere Fragen greift das neue Pixi-Buch der Bürgerschaft auf. „Ich mische mich ein – und du?“ vermittelt Viertklässlern altersgerecht, wie Politik funktioniert und was sie mit der Lebenswelt der Kinder zu tun hat.

Im Mittelpunkt steht die kleine Clara: Der Innenhof ihrer Hausgemeinschaft soll neu gestaltet werden und alle Anwohner dürfen mitentscheiden, was damit passieren soll. Aber es gibt auch viele Fragen zu klären: Wer kümmert sich um was? Wer entscheidet, was gemacht wird? Und wie werden die Ideen umgesetzt? Am Ende entsteht nicht nur ein neuer Hinterhof, sondern Clara hat auch herausgefunden, wie sie über Diskussionen und Abstimmungen mit anderen zu gemeinsamen Entscheidungen kommen kann. „Ich mische mich ein – und du?“ ist in Zusammenarbeit mit dem Carlsen Verlag entstanden und kostenlos bei der Bürgerschaft erhältlich.