Hamburg. Vier Tage vor Silvester informiert die Hamburger Polizei via Twitter in fünf Sprachen über das Böllerverbot rund um die Binnenalster. Auf einer Straßenkarte ist die Verbotszone eingezeichnet, zudem listet die Polizei Gegenstände auf, die dort verboten sind.

Der Tweet ist auf Deutsch sowie in englischer, türkischer, russischer und arabischer Sprache verfasst. "Wir haben letztes Jahr festgestellt, dass viele junge Menschen mit Migrationshintergrund an die Binnenalster kommen, insofern haben wir uns entschieden, die Informationen in verschiedenen Sprachen bereitszustellen", sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag.

In der Silvesternacht ist von 18:00 Uhr bis 01:00 Uhr Feuerwerk rund um die #Binnenalster verboten. Feuerwerk darf nicht mitgenommen oder benutzt werden. Es wird auch kein offizielles Feuerwerk der Stadt geben.

In den Tweets weisen die Beamten darauf hin, dass in der Silvesternacht von 18 Uhr bis 1 Uhr das Feuerwerk rund um die Binnenalster verboten ist. Feuerwerkskörper dürfen nicht mitgenommen oder benutzt werden. Wunderkerzen, Knallerbsen und Tischfeuerwerk sind laut Flyer aber erlaubt. Wie die Polizei mitteilte, werden am Silvesterabend Beamte im Einsatz sein, um die Verbotszone zu kontrollieren. Laut Innensenator Andy Grote (SPD) soll es Bereiche geben, die mit Gittern abgeriegelt werden. An den Zugängen soll es Kon­trollen geben.

Menschen durch Feuerwerkskörper verletzt

Es ist das erste Mal, dass zu Silvester rund um die Binnenalster ein Feuerwerksverbot herrscht. Die Innenbehörde hat sich zu diesem Schritt entschlossen, nachdem es zum Jahreswechsel 2018/2019 zu gefährlichen Situationen gekommen war – insbesondere am Jungfernstieg. Rakten und Böller flogen in die Menschenmenge. Gruppen von bis zu 500 Menschen sollen sich regelrechte „Böllerschlachten“ geliefert haben. Grote spricht von einer "wilden enthemmten Situation", bei der zahlreiche Besucher verletzt wurden.

