Hamburg. Zoll und Polizei haben vor dem Jahreswechsel wieder zahlreiche illegale Feuerwerkskörper sichergestellt. Zum Beispiel durchsuchten Polizisten am Freitagmorgen ein Haus in Marienthal. Bereits in den vergangenen Wochen geriet ein Ehepaar ins Visier von Ermittlern, die auf Waffen- und Sprengstoffdelikte (LKA 75) spezialisiert sind.

Die Polizisten beobachteten mehrfach, wie die 55-Jährige und ihr 59 Jahre alter Ehemann mit unterschiedlichen Autos nach Polen fuhren, um dort offenbar verbotene Pyrotechnik zu kaufen. Die Staatsanwaltschaft erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss. In dem Haus stellten die Beamten mehrere Hundert Kilogramm verbotenes Feuerwerk sicher – sowohl sogenannte "Polenböller" als auch Profifeuerwerk, für das hierzulande eine Genehmigung nötig ist.

Ärzte warnen vor Augenverletzungen

Neben der Polizei hat auch der Zoll zuletzt vermehrt verbotene Pyrotechnik sichergestellt. Die Beamten haben im Dezember knapp 3800 Feuerwerkskörper mit 140 Kilo Gewicht aus dem Verkehr gezogen, die illegal per Post nach Deutschland geschickt worden waren. "Neben den zu erwartenden strafrechtlichen Konsequenzen könnte beim Abbrennen des Feuerwerks auch Gefahr für Leib und Leben bestehen", warnt Oliver Bachmann vom Zoll und fügt hinzu: "Zugelassenes Feuerwerk erkenne man an der CE-Kennzeichnung."

Auch die Feuerwehr weiß aus Erfahrung, wie gefährlich allein schon legales Feuerwehr sein kann. In einem Übungs-Carport auf dem Gelände der Feuerwehr an der Bredowstraße demonstrierten zuletzt Feuerwehrleute was passieren kann, wenn man nicht sachgerecht mit Feuerwerkskörper umgeht. So flog beispielsweise nicht nur das Feuerwerk in die Luft, gleich darauf brannte auch der Carport an einer Ecke.

Ärzte warnen zudem vor Verletzungen durch Feuerwerkskörper. „Silvester und Neujahr sehen wir außerordentlich viele Personen mit starken Verletzungen der Augen, die wir notfallmäßig versorgen und teilweise notoperieren müssen“, erklärte Martin Spitzer, Direktor der Klinik für Augenheilkunde des UKE. Beim letzten Jahreswechsel seien mehr als 50 Augenverletzungen durch Feuerwerkskörper behandelt worden. Bei jedem fünften Patienten waren sogar beide Augen betroffen. Erschreckend: Knapp 40 Prozent der Verletzten war unter 18 Jahren.