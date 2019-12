Hamburg. Es wird kalt. Meteorologen rechnen für Freitag mit Höchstwerten von maximal vier Grad Celsius im Norden. Es wehe kaum Wind, sodass die Temperaturen abkühlen können, so die Wetterexperten vom Deutsche Wetterdienst (DWD). In der Nacht zum Sonnabend wird es dann frostig. Auf bis zu minus vier Grad sinken die Temperaturen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Im Harz und in der Heide können Tiefstwerte von minus 5 Grad erreicht werden.

Auch am Wochenende bleibt es winterlich. Meteorologen rechnen nur noch mit zwei Grad im Norden. Ab Sonntag strömt wieder mildere Luft Richtung Hamburg und sorgt bei mäßigen bis böigen Südwestwind für eine Höchsttemperatur von bis zu fünf Grad. Die Tiefstwerte liegen um den Gefrierpunkt.

Für den Montag werden wieder Temperaturen von bis 8 Grad Celsius erwartet.