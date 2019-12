Zwei Männer durch Messerangriff in Diskothek schwer verletzt

Pahlen. In einer Diskothek in Pahlen (Kreis Dithmarschen) sind zwei Männer im Alter von 16 und 23 Jahren mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Sie seien in der Nacht zum Donnerstag einer 17-Jährigen zur Hilfe geeilt, die von einem Unbekannten auf der Tanzfläche belästigt und geschlagen worden war, teilte die Polizei.

Es entwickelte sich ein Streit zwischen den Helfern und dem Tatverdächtigen, in dessen Verlauf dieser mit einem Messer auf die beiden Männer losging und ihnen schwere Verletzungen zufügte. Anschließend ergriff er in Begleitung mehrerer Personen in einem Fahrzeug die Flucht. Bei der Fahndung gelang es der Polizei wenig später, die mutmaßlichen Insassen des Fluchtwagens ausfindig zu machen. Ob sich auch der Täter unter ihnen befand, war am Donnerstag zunächst noch unklar.