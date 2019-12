Wohnhaus geht in Flammen auf: Fünfköpfige Familie verletzt

Burg. Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Burg (Kreis Dithmarschen) ist eine fünfköpfige Familie leicht verletzt worden. Das Feuer sei am Donnerstagmorgen aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochen und habe sich innerhalb kürzester Zeit auf das gesamte Gebäude ausgebreitet, sagte ein Sprecher der Polizei. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich die Familie bereits selbstständig ins Freie gerettet. Die Eltern sowie die drei Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren wurden durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung ins Krankenhaus.