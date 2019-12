Auto kommt von Straße ab: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Hamburg. Im Hamburger Bezirk Harburg sind bei einem Verkehrsunfall drei Menschen schwer verletzt worden. Das Auto eines 25 Jahre alten Fahrers war in der Nacht zum Donnerstag aus zunächst ungeklärter Ursache in Francop in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Absperrung geknallt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Seine beiden Mitfahrerinnen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.