Bischöfin Fehrs: An Weihnachten überhitzte Gemüter abkühlen

Hamburg/Lübeck. Bischöfin Kirsten Fehrs hat in ihrer Weihnachtsbotschaft dazu aufgerufen, zur Weihnachtszeit über den Ton politischer Auseinandersetzungen nachzudenken. "Das Fest setzt jeder Abwertung und jeder Hassbotschaft die Liebe entgegen, die sich still, zart, aber weltbewegend in der Krippe gezeigt hat", sagte die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck laut Mitteilung. Weihnachtliche Friedfertigkeit könne manch' überhitztes Gemüt abkühlen helfen und Menschen wieder gesprächsfähig machen, hofft Fehrs dabei. "Möge der "Frieden auf Erden" eine starke Kraft sein für gesellschaftlichen Zusammenhalt und gegen Diskriminierung, auch gegen wiedererstarkenden Antisemitismus."

In ihrer Botschaft lobte sie zudem das Engagement vieler Jugendlicher für mehr Klimaschutz. "Völlig zu Recht weisen uns junge Menschen darauf hin, dass es weltweit dringend Lösungen geben muss, die zu mehr Klimagerechtigkeit führen."

Bischöfin Fehrs wollte vor ihrer Predigt in der Hauptkirche St. Michaelis zu Hamburg Polizisten im Dienst besuchen. Am Weihnachtsabend haben auch Bischof Gothart Magaard, Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein der Evangelisch-Lutherischen Kirche, sowie der katholische Erzbischof Stefan Heße ihre Weihnachtspredigten gehalten und dabei auf Gottes Botschaft und Liebe sowie Nächstenliebe und die Bewahrung der Schöpfung und Klimaschutz verwiesen.