Beste Besucherzahlen seit 14 Jahren im Multimar Wattforum

Tönning. Das Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum in Tönning (Kreis Nordfriesland) hat die höchsten Besucherzahlen seit 14 Jahren. Rund 200 000 Gäste wurden 2019 in der Wattenmeerausstellung gezählt. Damit habe sich das Nationalpark-Zentrum als ein touristischer Leuchtturm und Besuchermagnet an Schleswig-Holsteins Westküste behauptet, sagte Multimar-Chef Gerd Meurs-Scher.

Die Ergebnisse der jährlichen Besucherbefragung würden der Einrichtung zudem eine hohe Gästezufriedenheit bescheinigen. 97 Prozent der Befragten würden demnach wiederkommen. "Die Mischung aus lebenden Tieren in den Aquarien und einer interaktiven Anfass-Ausstellung mit hohem Erlebniswert funktioniert. Wir lassen Nähe zu und erzeugen Faszination für natürliche Phänomene - und das bei Jung und Alt.".

Das Multimar Wattforum ist nach eigenen Angaben das größte Besucherzentrum für den Nationalpark Wattenmeer in Schleswig-Holstein. Dort werden auf 3125 Quadratmetern Fläche in 37 Aquarien mehr als 280 Nordseearten präsentiert und die Themen Wale, Watt und Weltnaturerbe dargestellt.