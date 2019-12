Festnahme nach Überfällen auf Prostituierte

Flensburg. Nach mehreren Überfällen auf Prostituierte in Flensburg hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Gegen die 17, 19 und 29 Jahre alten Männer wurden bereits Haftbefehle erlassen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie sollen für Überfälle auf Frauen im Dezember in Flensburg verantwortlich sein, die in sogenannten Modell-Wohnungen arbeiteten.

Zwei von ihnen stehen im Verdacht, eine Prostituierte am 9. Dezember mit einer Schusswaffe bedroht und ihre Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht zu haben. Als die Frau um Hilfe rief, sollen sie fluchtartig die Wohnung verlassen haben. Vier Tage später sollen alle drei Tatverdächtigen eine junge Frau in deren Wohnung mit einer Waffe bedroht haben. Neben Bargeld stahlen sie Mobiltelefone und Parfüms. Einer der Männer soll die Prostituierte unter Vorhalt einer Schusswaffe zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Bei einem dritten Überfall am 14. Dezember soll das Trio zwei Frauen mit einer Waffen bedroht und zu Boden gebracht haben. Eine von ihnen konnte sich befreien und um Hilfe rufen.

Dem 19-Jährigen wird zudem vorgeworfen, mit seinem 43 Jahre alten Stiefvater über soziale Medien einen 46-Jährigen zu einem gemeinsamen Treffen am 17. Dezember gelockt, dort zusammengeschlagen und ausgeraubt zu haben. Ihrem Opfer gegenüber sollen sich die Männer in den sozialen Medien als Frau ausgegeben haben. Der 43-Jährige befindet sich auf freiem Fuß. Bei Durchsuchungen fanden Ermittler Beweismittel aus zwei der Taten.