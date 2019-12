Verlorener Tannenbaum führt zu Unfällen auf A1

Lübeck. Ein Autofahrer hat auf der A1 in Höhe Ratekau einen Tannenbaum samt Dachgepäckträger verloren und damit mehrere Unfälle verursacht. Mehrere nachfolgende Fahrzeuge fuhren über Teile des Dachträgers und wurden beschädigt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zwei Autos waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten am Samstagabend abgeschleppt werden. Der Tannenbaum-Fahrer beging nach Angaben der Polizei Unfallflucht.