Überraschende Heimniederlage für THW Kiel gegen Wetzlar

Kiel. Ein indisponierter THW Kiel hat die Handball-Meisterschaft wieder spannender gemacht. Der Tabellenführer unterlag am Sonntag in der heimischen Sparkassenarena überraschend dem Tabellen-Neunten HSG Wetzlar deutlich mit 20:27 (9:13). Die Kieler bleiben zwar an der Spitze, sind nunmehr aber punktgleich mit der TSV Hannover-Burgdorf (je 28:8).

Nur drei Tage nach der 36:26-Gala gegen Balingen-Weilstetten lief bei den Kielern nicht viel zusammen. Die Gastgeber kamen gegen die Abwehr der Hessen kaum zum Zug und lagen die gesamte Spielzeit zurück. "Die wollten mehr als wir und haben ein überragendes Spiel gemacht", sagte Kreisläufer Patrick Wiencek. "Heute war der Wurm drin. Weihnachten wird nicht so schön ausfallen."

Ausgerechnet beim ersten Besuch von Ex-Trainer Alfred Gislason nach dessen Rückzug lieferte der Favorit eine unerklärlich schwache Partie. Der THW vergab zu viele Torchancen und musste nach Weltklasse-Paraden von HSG-Torhüter Tibor Ivanisevic zahlreiche Kontertore hinnehmen. Der Bosnier im Wetzlarer Tor hielt 19 Würfe und brachte die THW-Angreifer schier zur Verzweiflung. Auf der Gegenseite reichten die Schlussleute Niklas Landin und Dario Quenstedt nicht annähernd an Ivanisevics Leistung heran.

Für die Hessen war es das dritte Auswärtsspiel binnen einer Woche (zuvor 27:32 gegen Füchse Berlin, 29:26 gegen DHfK Leipzig). Beim THW war Niclas Ekberg mit acht Toren bester Werfer, bei Wetzlar traf Stefan Cavor sieben Mal.