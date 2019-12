Radfahrerin prallt gegen Autotür: Lebensgefährlich verletzt

Hamburg. Eine 56-jährige Radfahrerin ist in Hamburg lebensgefährlich verletzt worden, als ein junger Mann seine Autotür plötzlich öffnete. Die Frau prallte gegen die Tür, stürzte und zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 20-jährige Autofahrer hatte die Fahrertür seines am Fahrbahnrand abgestellten Wagens geöffnet, als die Radfahrerin gerade vorbeifahren wollte. Der Unfall ereignete sich am Samstag im Stadtteil Bahrenfeld.