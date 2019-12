Mädchen in Hamburg von Auto erfasst und schwer verletzt

Hamburg. Ein achtjähriges Mädchen ist in Hamburg-Stellingen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstag, als das Mädchen bei grüner Fußgängerampel eine Straße überqueren wollte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 31-Jähriger bog mit seinem Auto den Angaben zufolge von einem Parkplatz auf die Straße und passierte die Fußgängerfurt trotz der für ihn roten Ampel. Das Auto prallte gegen das Mädchen und schleuderte es auf die Fahrbahn. Das Kind wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.