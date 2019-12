Brände Brand in Gasthaus: bis zu einer Million Euro Schaden

Ein Löschfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache.

In den frühen Morgenstunden geht am Samstag ein reetgedecktes Gasthaus auf der kleinen Insel Pellworm in Flammen auf. Verletzt wird glücklicherweise niemand, doch der Sachschaden ist enorm.