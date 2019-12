Unternehmen auf der Suche nach Azubis per Youtube

Flensburg/Kiel. Bei der Suche nach Azubis gehen auch Unternehmen in Schleswig-Holstein andere Wege als früher. Grundsätzlich sei es für die Unternehmen in den vergangenen Jahren schwieriger geworden, geeignete Auszubildende zu finden, sagte der Bildungsexperte bei der IHK Schleswig-Holstein, Thore Hansen. Um ihre Ausbildungsstellen dennoch besetzen zu können, stellten die Unternehmen derzeit vermehrt Jugendliche mit schwächeren schulischen Leistungen ein. Auch setzten sie auf neue Zielgruppen wie Studienabbrecher, die in der Ausbildung eine immer größere Rolle spielen.

Außerdem lockten den Angaben zufolge viele Unternehmen mit Zuschüssen für die Öffentlichen Verkehrsmittel, mehr Urlaubstagen oder betrieblichen Angeboten wie Betriebssport. Für die Bewerbersuche entdeckten zudem mehr und mehr Betriebe die Social-Media-Kanäle für sich.