HSV will als Tabellenzweiter überwintern

Hamburg. Drei Tage vor dem Weihnachtsfest will der Hamburger SV das Jahr mit einem Sieg abschließen. Der Fußball-Zweitligist tritt am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim Tabellenzwölften Darmstadt 98 an. Um sicher als Tabellenzweiter hinter Arminia Bielefeld überwintern zu können, brauchen die Hamburger drei Punkte. Ihnen im Nacken sitzt der punktgleiche VfB Stuttgart. Ein Erfolg in Darmstadt wäre der erste Auswärtssieg seit sieben Spielen. Auf fremden Plätzen sind den Norddeutschen in neun Spielen nur zwei Siege gelungen.