Stadtderby HSV gegen St. Pauli am 22. Februar

Hamburg. Das nächste Stadtderby in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli findet am 22. Februar (Samstag) um 13.00 Uhr statt. Das hat die Deutsche Fußball Liga bei der Terminierung der nächsten Punktspiele (22. bis 28. Spieltag) am Freitag festgelegt. Die erste Begegnung in dieser Saison hatte St. Pauli im Millerntor-Stadion mit 2:0 gewonnen.