Europäischer Hockey-Verband ehrt Club an der Alster

Hamburg. Die Europäische Hockey-Verband (EHF) zeichnet den Club an der Alster mit dem "Club of the Year Award" in der Kategorie "Large Club" aus. Als Large Club gelten Vereine mit mehr als 300 Mitgliedern. Bei dieser Auszeichnung geht es nicht um sportliche Erfolge, sondern die Entwicklung von Hockey-Clubs.

"Wir sind sehr stolz", sagte der 1. Vorsitzende Carsten Lütten und betonte: "In einem Jahr, in dem wir unseren 100. Geburtstag gefeiert und den Hallenhockey-Europapokal der Damen ausgerichtet haben, ist das eine große Ehre für uns. Wir nehmen diesen Award als Motivation für die Zukunft und für vor uns liegende Projekte."