St. Paulis Luhukay beeindruckt von Bielefelds Effektivität

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist FC St. Pauli geht mit großem Respekt in die erste Rückrundenpartie gegen Tabellenführer Arminia Bielefeld. "Arminia macht genau das, was ich vor Saisonbeginn gesagt habe: Das Team bietet den Großen Paroli", sagte Trainer Jos Luhukay am Freitag. Seine Mannschaft erwartet die Ostwestfalen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Millerntor-Stadion. Luhukay: "Der DSC verfügt über einen guten Trainer, große Stabilität und Kontinuität in der ersten Elf. Außerdem sind sie effektiv. Und Effektivität führt zu Punkten."

Die Auswärtsbilanz der Gäste ist für die Hamburger ein Alarmsignal: Auf fremden Plätzen hat das torgefährlichste Zweitliga-Team noch kein Spiel verloren. Derzeit führt Bielefeld die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung vor dem HSV an.

St. Pauli hat nach dem Sieg gegen Wehen Wiesbaden am vergangenen Wochenende Mut geschöpft. Mit dem 3:1 beendete der Kiez-Club eine seit Ende September andauernde Sieglos-Serie. "Die Jungs werden alles daran setzen, um ihm letzten Heimspiel des Jahres einen guten Eindruck zu hinterlassen. Dann können wir auch mit einem guten Gefühl ins neue Jahr starten", sagte Luhukay.

Die Hamburger müssen weiterhin auf einige Leistungsträger verzichten. Mittelfeldspieler Mats Möller Daehli und Torjäger Dimitrios Diamantakos sind nicht einsatzfähig. Dafür können die Norddeutschen erneut auf die Unterstützung ihrer Fans zählen: Das Millerntor-Stadion ist mit 29 546 Zuschauern ausverkauft.