Hamburger Sozialmonitoring 2019: Entwicklung stabil

Hamburg. Die soziale Entwicklung in den Hamburger Stadtteilen ist im vergangenen Jahr weitgehend stabil geblieben. Es sei keine Zunahme der sozialen Polarisierung erkennbar, teilte die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen am Donnerstag mit. Laut dem Hamburger Sozialmonitoring 2019 - in ihm wurden 852 statistische Gebiete mit mindestens 300 Einwohnern ausgewertet - ist Zahl der Gebiete mit mittlerem Status gestiegen. Die Zahl der Gebiete mit hohem Status habe leicht abgenommen.

Auf der anderen Seite habe die Zahl der statistischen Gebiete mit niedrigem sozialen Status leicht abgenommen, während die Zahl der Gebiete mit sehr niedrigem Status konstant geblieben sei. Auf sie richte das Sozialmonitoring seine besondere Aufmerksamkeit, erklärte die Behörde.

Mit der Festlegung neuer Fördergebiete hat der Senat auf die Ergebnisse des Sozialmonitorings reagiert. So sollen etwa Lurup, Bergedorf-West, Wilhelmsburg-Ost, Wilstorf-Reeseberg und Jenfeld-Zentrum städtebaulich aufgewertet und sozial stabilisiert werden. Für das Sozialmonitoring wurden etliche Indikatoren herangezogen, darunter der Anteil der Bevölkerung, der staatliche Transferleistungen bezieht, arbeitslos oder alleinerziehend ist.